COVID-19 : plus de 600 nouveaux cas pour la deuxième journée consécutive

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de patients supplémentaires du COVID-19 était de 610. 78 % d’entre eux ont été signalés dans la région métropolitaine englobant Séoul, la province de Gyeonggi et Incheon.Dans la capitale, qui a recensé 251 nouveaux cas, les contaminations dues aux contacts privés se poursuivent. Le nombre de cas importés a reculé à 34, après avoir enregistré plus de 40 pour le quatrième jour de suite.Par ailleurs, à 0h ce jeudi, quelque 15 150 000 individus se sont fait inoculer la première dose du vaccin, soit 29,5 % de la population.Pour ceux ayant réservé la vaccination d’AstraZeneca au premier semestre, mais qui n’ont pas pu en bénéficier en raison d’une pénurie de produit, le gouvernement ouvre de nouveau la réservation. Environ 200 000 personnes, dont les 65 ans et plus ainsi que les patients souffrant de maladies respiratoires graves, peuvent renouveler la réservation à travers le site web spécialisé à cet effet, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies et les centres d’appel des collectivités locales.Dès le troisième trimestre, les produits de Pfizer et de Moderna seront, en majorité, introduits. Ainsi, les inscrits recevront le premier dès le 5 juillet.Les autorités sanitaires ont également décidé de donner la priorité aux candidats à l’examen blanc du « suneung », le baccalauréat sud-coréen, prévu en septembre. Ce qui fait que les lycéens de terminale et les redoublants pourront se faire vacciner, respectivement à partir de la troisième semaine de juillet et du 1er août.Dans ce contexte, le gouvernement a estimé que le système de réservation sur les réseaux sociaux des doses restantes pour le reste de la population pourrait fonctionner normalement après mi-juillet.