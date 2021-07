Fukushima : l’AIEA choisit un expert sud-coréen pour l’inspection du rejet des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Le projet du Japon de rejeter en mer les eaux contaminées de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima suscite toujours le mécontentement de ses pays voisins, en particulier la Corée du Sud, et une polémique au sein de la communauté internationale.Lorsque Tokyo a annoncé une telle décision en avril, Koo Yun-cheol, chef du Bureau de la coordination politique sous l'autorité du Premier ministre sud-coréen, a martelé que le déversement, prévu en 2023, causerait non seulement un risque pour la sécurité et l’environnement marin, mais était également une option choisie unilatéralement par l’Archipel sans concertations suffisantes avec Séoul ni sans compromis.Face à une telle inquiétude, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a décidé, également en avril, de constituer une équipe internationale d’experts chargée d’inspecter l’opération. Son directeur général, Rafael Mariano Grossi, a alors affirmé considérer que la participation de ces experts serait très importante, voire primordiale.Le gendarme mondial du nucléaire a récemment achevé la constitution de ce groupe, dont fait partie un sud-Coréen, et adressé à celui-ci une invitation. Il s’agit de Kim Hong-seok, un grand spécialiste de l’Institut sud-coréen de sûreté nucléaire (KINS) dans l’analyse et l’évaluation des substances radioactives. Il a été recommandé par Séoul.Le Dr Kim, comme on l’appelle, représente aussi le pays du Matin clair au comité scientifique des Nations unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants. En 2018, il avait pris part à l’évaluation de la dangerosité après le scandale des matelas de radon, un gaz radioactif, survenu en Corée du Sud.Dans sa lettre d’invitation, l’agence de Vienne lui aurait demandé de l’aider à superviser le rejet des eaux contaminées pour voir s’il se déroule avec transparence et de manière sécuritaire. Pour le moment, l’intéressé évite de s’exprimer sur ses futures activités en ce sens.Sachez que parmi les autres experts sélectionnés figure un Chinois qui a violemment fustigé le projet nippon.Le calendrier concret de leurs travaux n’est pas encore connu. On estime que leur première réunion aura lieu avant l’ouverture des JO de Tokyo, le 23 juillet.Un haut responsable du Bureau de la coordination politique du Premier ministre sud-coréen a annoncé que Séoul continuerait à exiger une surveillance objective et substantielle du déversement des eaux.