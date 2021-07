Un alpiniste amputé des dix doigts gravit 14 sommets de l'Himalaya

Photo : YONHAP News

L’alpiniste sud-coréen Kim Hong-bin, qui n’a plus de doigts, a gravi le Broad Peak, le 12e sommet le plus haut du monde avec 8 047 m d’altitude. Il a ainsi réussi à conquérir 14 sommets de l'Himalaya de plus de 8 000 m, une première pour une personne handicapée. Ce record a été établi auparavant par des randonneurs de renom, y compris Um Hong-gil et Park Young-seok.Il aura fallu 16 ans à Kim Hong-bin pour accomplir le défi qu’il s’est lancé en 2006. Parti le 14 juillet dernier du camp de base situé à 4 800 m d’altitude, il est arrivé au sommet quatre jours plus tard. Son ascension a été entravée par des intempéries, comme en 2015 lorsqu’il avait dû rebrousser chemin, mais il a su faire preuve d’ardeur et de volonté pour les surmonter.En 1991, à l'âge de 27 ans, Kim a été amputé de tous ses doigts suite à des engelures causées par un accident d’escalade. Pendant longtemps, il est resté dans le désespoir, mais sa passion pour la montagne ne l’a jamais quitté. Il a repris l’escalade à l’aide de gants spéciaux et de bloqueurs sur la corde.Ce brave alpiniste a ainsi pu réaliser son rêve au détriment de son handicap. En 2009, il a escaladé les sommets les plus élevés des sept continents.Un documentaire de la KBS sur son dernier exploit qui a redonné du courage et de l’espoir à la population sera diffusé en septembre prochain.