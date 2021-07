L’alpiniste Kim Hong-bin porté disparu lors de sa descente du Broad Peak

Photo : YONHAP News

Le Broad Peak est l’un des 14 sommets de plus de 8 000 m de l’Himalaya, situé sur le territoire du Cachemire. Le sud-Coréen Kim Hong-bin, amputé des dix doigts, a réussi à l’atteindre dimanche, le dernier de ses 14 sommets du toit du monde culminant à plus de 8 000 m d'altitude. Un exploit inédit pour un grimpeur devenu handicapé.Or, en détresse lors de sa descente, il a demandé des secours et a ensuite été localisé par une équipe russe. Celle-ci est descendue pour rechercher l’alpiniste qui a dû attendre seul pendant plus de dix heures. Mais il a fini par disparaître après une chute.Selon un secouriste russe, la corde de secours était détendue. Son équipe a annoncé que Kim était tombé sur le versant chinois, et non pas dans une crevasse, contrairement à ce qui avait été indiqué.Les autorités sud-coréennes se sont aussitôt mises à agir pour le retrouver. Elles ont fait appel aux gouvernements des pays proches, le Pakistan et la Chine, afin qu’ils dépêchent leurs secouristes et des hélicoptères. Le ministère des Affaires étrangères entend aussi envoyer d’urgence ses diplomates sur place.Kim, né en 1964, a perdu ses deux mains des suites d’engelures après avoir gravi en 1991 le mont McKinley, la plus haute montagne d’Amérique du Nord, en Alaska.