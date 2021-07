Hyundai Motor : le syndicat et le patronat trouvent un accord provisoire

Photo : YONHAP News

Le syndicat et le patronat de Hyundai Motor sont parvenus à un accord provisoire sur la rémunération et la convention collective.Lors de la 17e négociation qui s’est tenue hier, dans l’usine d’Ulsan du premier constructeur automobile sud-coréen, les partenaires sociaux sont convenus d’accroître le salaire de base de 75 000 wons, soit 55 euros, et de fixer le prime à 200 % du salaire en plus du versement de 3,5 millions de wons, ou 2 600 euros. Pour l’enveloppe d’encouragement, 2,3 millions de wons, l’équivalent de 1 700 euros, seront accordés.Qui plus est, l’entreprise s’est engagée à offrir cinq stock-options à chaque employé pour améliorer la compétitivité à l’avenir. Elle va également distribuer un bon d’achat utilisable sur les marchés traditionnels et mettre en place un système de soutien aux intérêts du prêt de l’actionnariat salarié.Le syndicat fera voter cette proposition aux membres le 27 juillet prochain. Si celle-ci est adoptée, le conglomérat ne connaîtra aucune grève pour la troisième année de suite.