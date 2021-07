JO de Tokyo : la Corée du Sud fournit du kimchi « made in Korea » à ses athlètes à Tokyo

Photo : YONHAP News

Les sportifs sud-coréens participant aux Jeux Olympiques de Tokyo pourront manger du kimchi produit dans leur propre pays tout au long de la compétition.C’est la Corporation de distribution des produits agroalimentaires et halieutiques de Corée (aT) qui a commencé à fournir, dès hier, aux athlètes ce plat d’accompagnement traditionnel du pays du Matin clair à base de chou fermenté et pimenté via les exportateurs de kimchi vers le Japon.Cette démarche fait suite à la remise en question de la sûreté des produits alimentaires. En effet, les repas cuisinés à partir d’ingrédients nippons seraient soumis à un test de radioactivité.D’autre part, le Japon est devenu, ces dernières années, l’un des marchés importants du kimchi sud-coréen. En effet, l’an dernier, ses ventes ont grimpé de 28,8 % en un an pour atteindre 71,09 millions de dollars. L’aT s’est fixé pour objectif de relever ce montant à 180 millions de dollars pour cette année.