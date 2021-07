Fantasia 2021 : « The Devil’s Deal » de Lee Won-tae invité en sélection officielle

Photo : YONHAP News

Le dernier long métrage du réalisateur sud-coréen Lee Won-tae, « The Devil’s Deal », a été invité en sélection officielle de la 25e édition du Festival international de films Fantasia qui se déroulera du 5 au 25 août à Montréal, au Québec.« The Devil’s Deal » est à la fois désigné candidat pour la plus haute distinction de l'événement cinématographique, le Cheval Noir, et le prix du meilleur film asiatique choisi par les spectateurs. Lee n'est pas un inconnu auprès des festivaliers. En 2019, il avait remporté le prix du meilleur film d’action pour « The Gangster, the Cop, the Devil ». Cette œuvre raconte l’histoire de trois hommes qui effectuent des transactions dangereuses dans le but de gagner plus d’argent et d’honneur et de satisfaire leurs propres désirs.Durant ce plus important festival de genre en Amérique du Nord, seules 13 œuvres sur une centaine de films invités seront projetées en salle, et le reste en ligne. « The Devil’s Deal » sera présenté en salle le 7 août.