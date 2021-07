Chung Mong-koo intronisé au Temple de la renommée de l’automobile

Photo : YONHAP News

Le président d'honneur de Hyundai Motor Group, Chung Mong-koo, a été intronisé, hier, au Temple de la renommée de l'automobile (Automotive Hall of Fame), au cours d’une cérémonie qui s'est tenue à Détroit, aux Etats-Unis.Ce musée a été créé en 1939 pour honorer les chefs d'entreprise qui ont apporté une contribution significative à l'industrie automobile mondiale. Chung est devenu le premier sud-Coréen à recevoir cet honneur et a rejoint les rangs des légendes de cette industrie, notamment Henry Ford qui y a été intronisé en 1967, Thomas Edison en 1969, Karl Benz en 1984, Soichiro Honda en 1989 et Kiichiro Toyoda en 2018.Chung Mong-koo a joué un rôle majeur, entre autres, au cours du processus d’acquisition du constructeur automobile sud-coréen Kia Motors pour fonder le premier et unique groupe automobile du pays, qui s’est hissé au cinquième rang mondial du secteur en 2010.