JO de Tokyo : coup d'envoi de la compétition sur fond de pandémie de COVID-19

C’est parti. Après une longue attente, les Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020 se sont ouverts officiellement ce vendredi 23 juillet à 20h, heure locale, dans le stade olympique de Tokyo au Japon. Il s’agit d’une édition inédite de cette fête sportive planétaire, marquée par l'épidémie de COVID-19.Le lever de rideau a eu lieu dans une ambiance très particulière. En effet, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée pratiquement sans public. Seules quelque 950 personnes étaient présentes dans les gradins de 68 000 places. Il s’agissait de personnalités liées à l’organisation de cet événement et d’un petit nombre d’invités d’honneur.Une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement y étaient présents. Parmi eux, un seul dirigeant du Groupe des sept (G7) : le président français Emmanuel Macron. Quant à la Corée du Sud, elle a fini par envoyer son ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hwang Hee. Pour rappel, elle avait renoncé au déplacement de son numéro un, Moon Jae-in, parce que Séoul et Tokyo n’avaient pas trouvé de terrain d’entente dans leur concertation pour organiser un éventuel sommet.Au total, 206 délégations participent aux JO de Tokyo, à savoir celles de tous les membres du Comité international olympique (CIO), sauf la Corée du Nord qui a déclaré forfait, ainsi qu’une délégation de réfugiés. Près de 11 000 sportifs se disputeront 339 médailles d’or dans les épreuves de 33 disciplines officielles.La Corée du Sud a envoyé sa délégation composée de 354 sportifs et membres de l’encadrement représentés dans 29 disciplines. Elle s’est fixé l’objectif d’intégrer le top 10 dans le classement général avec au moins sept médailles d’or.Dans le défilé traditionnel des athlètes, les nations se sont succédé dans l’ordre alphabétique japonais. Une nouveauté : un binôme mixte, à savoir une femme et un homme, a porté le drapeau de chaque pays. La Corée du Sud était le 103e pays à entrer dans le stade avec, en tête comme porte-drapeau en duo, la vedette mondiale du volleyball Kim Yeon-koung et le jeune nageur Hwang Sun-woo.Comme les Jeux de Tokyo ont été reportés d’un an en raison de la crise pandémique, une première dans l’histoire olympique, la cérémonie d’ouverture a donné lieu à un spectacle sublimant la lutte triomphale de l’humanité contre le virus, au lieu de mettre en avant la résilience du Japon.Cependant, la précaution reste de mise sur place. Parmi les participants à la compétition, l’organisation a dénombré 19 cas supplémentaires de contamination au coronavirus ces dernières 24 heures, y compris trois sportifs étrangers, ce qui porte le nombre total à 106. Dans la ville métropolitaine de Tokyo, 1 979 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés hier, soit le niveau le plus élevé depuis six mois.