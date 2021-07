Tir à l'arc : deuxième médaille d'or pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une de plus ! Aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont démarré vendredi soir au Japon, la Corée du Sud a décroché une deuxième médaille d’or en tir à l’arc. Cette fois-ci, c’est dans l’épreuve par équipes femmes.Lors de la finale qui s’est déroulée cet après-midi au terrain de Yumenoshima, les archères sud-coréennes An San, Jang Min-hee et Kang Chae-young, ont battu leurs adversaires du ROC, Svetlana Gomboeva, Elena Osipova et Ksenia Perova, 6 à 0. La Russie ayant été bannie de deux rendez-vous olympiques, à Pékin et à Tokyo, pour son système de dopage étatique, ses athlètes sont officiellement identifiés par l’acronyme du Comité olympique russe. Ce sont les Allemandes qui repartent avec le bronze.C’est un moment historique dans l’histoire du tir à l’arc du pays du Matin clair, puisque c’est la 9e fois de suite que son équipe féminine monte sur la plus haute marche du podium aux JO.Et c’est aussi une immense joie pour la cadette An qui, pour sa première participation à cet événement sportif planétaire, empoche deux médailles d’or d’affilée. Hier, avec Kim Je-deok, la jeune femme avait déjà obtenu cette récompense en épreuve par équipes mixtes. Les archers sud-coréens souhaitent aller plus loin et ramasser le métal le plus précieux dans les trois autres disciplines restantes.Dans la soirée, les guerriers de Taegeuk ont des chances de remporter des médailles en judo et en taekwondo.