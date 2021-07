La Maison bleue coupe court à la possibilité d’un 4e sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne a démenti l’information publiée aujourd’hui par l’agence Reuters, selon laquelle les deux Corées sont en train de discuter des moyens de tenir un nouveau sommet entre leurs dirigeants.Dans un SMS envoyé aux journalistes, la porte-parole de la Cheongwadae Park Kyung-mee a affirmé que l’information était erronée et qu’aucune discussion n’avait été menée sur le sujet.Hier, le premier secrétaire de la Maison bleue à la communication avec les citoyens a annoncé que Moon Jae-in et Kim Jong-un avaient échangé depuis avril des lettres personnelles et affiché leur convergence sur la nécessité de rétablir la confiance mutuelle et de faire avancer les relations entre leurs pays. Park Soo-hyun a alors ajouté que dans ce cadre, Séoul et Pyongyang avaient rétabli hier leurs canaux de communication, 13 mois après leur suspension.La restauration de cette liaison alimente les spéculations sur un quatrième tête-à-tête Moon-Kim avant la fin du quinquennat du leader sud-coréen, qui expirera en mai 2022. Cela dit, le palais présidentiel adopte une attitude de très grande prudence.