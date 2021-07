Hausse de la production industrielle et de la consommation en juin

Photo : KBS News

La production industrielle a enregistré une hausse en juin dernier pour la première fois en trois mois.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production du mois dernier a progressé de 1,6 % en glissement mensuel à 112,9.Par secteur, la production minière et manufacturière a gagné 2,2 %, grâce à un bond des semi-conducteurs (+8,6 %) et des automobiles (+6,4 %) et les services, eux, 1,6 %.L’indice de la consommation a lui aussi progressé de 1,4 % par rapport au mois précédent après un recul de 1,8 %.Enfin, les investissements ont légèrement baissé de 0,2 %, notamment en raison du recul des investissements dans les équipements de bureau, tels que les ordinateurs (-1,5 %), malgré la hausse de 3,3 % des investissements dans les équipements de transport, dont les avions.