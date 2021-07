Tir à l'arc : An San triple médaillée d'or

Photo : YONHAP News

Un palmarès exceptionnel. L’archère sud-coréenne An San a remporté la médaille d’or en compétition individuelle femmes. Appréciée pour son mental d’acier, elle a battu en fin d'après-midi en finale son adversaire du Comité olympique russe (ROC), Elena Osipova, 6 à 5, suite au « shoot off ». Plus tôt, elle a battu l’Américaine Mackenzie Brown en demi-finale, 6 à 5.La jeune femme de 20 ans est devenue triple championne aux JO de Tokyo, soit une première dans l’histoire de cette discipline.Pour sa première participation à ce rendez-vous sportif mondial, la cadette de l’équipe féminine sud-coréenne avait déjà empoché deux titres olympiques, l’un en compétition par équipes féminines et l’autre dans les épreuves par équipes mixtes, qui constituent un nouvel ajout au programme olympique.Cependant, Kang Chae-young, l’archère détentrice d’un record mondial, a essuyé une cuisante défaite en quart de finale, face à la Russe Elena Osipova, 1 à 7.