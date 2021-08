Record pour le titre « Butter » de BTS au Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

« Butter » du boys band sud-coréen BTS est le titre qui est resté le plus de semaines à la tête du classement Billboard Hot 100 cette année. Avec ses neuf semaines, il vient de dépasser le précédent record que détenait « Drivers License » de la chanteuse américaine Olivia Rodrigo.Depuis sa sortie le 21 mai dernier, à l’exception d’une semaine en juillet où il avait laissé sa première place à son dernier single « Permission to Dance », le deuxième titre en anglais du septuor domine le classement américain. Pour ce qui est de « Permission to Dance », l’autre titre de BTS au Billboard Hot 100, il est classé au neuvième rang, glissant de deux crans. Le groupe de k-pop figure ainsi dans ce classement pour la dixième semaine de suite.Ce palmarès de musique prend en compte le nombre de téléchargements en ligne, les ventes d’album physique ainsi que le nombre de diffusions à la radio.« Butter » a également enregistré plus de 100 000 ventes sur neuf des dix semaines depuis son lancement. Il s’est ainsi hissé en tête du classement Digital Song Sales (Vente des musiques numériques), et il est suivi de « Permission to Dance ».