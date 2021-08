Mise au point d'une technologie de base du 6G

Photo : YONHAP News

L’ère du réseau 6G approche à grand pas. Une technologie de base de la sixième génération des standards pour la téléphonie mobile qui succèdera au réseau 5G a été mise au point en Corée du Sud.Le Centre de recherche LG-KAIST sous la tutelle de l'Institut des sciences et technologies avancées de Corée (KAIST) a développé un nouveau type d’équipements de télécommunication. Ce dernier permet d’émettre un signal sans fil dans la bande de fréquence du terahertz tout en minimisant les pertes à travers la technique Beamforming.Comme cette technologie est capable de transmettre des signaux dans la bande de 27 GHz, les communications verront leur vitesse augmenter dramatiquement, à savoir leurs transmissions seront 11 fois plus rapides que le 5G qui repose sur le 2,4 GHz.A l’heure actuelle, la concurrence est rude dans le monde entier pour commercialiser le 6G d’ici 2030. Le Japon a dévoilé un projet du partage de la fréquence dynamique en 2018, tandis que les Etats-Unis et la Chine ont établi des politiques de recherche nationale en la matière respectivement en mars et novembre 2020.Selon un chercheur du KAIST, le réseau 6G permettant la transmission des données à grande vitesse a un fort potentiel d’utilisation.Alors que le cycle du renouvellement des générations de la téléphonie mobile devient de plus en plus court, le pays du Matin clair cherche à passer à la vitesse supérieure pour s’imposer comme un pionnier sur ce segment.