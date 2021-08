Kakao : l’entreprise la plus convoitée par les étudiants pour la 2e année consécutive

Photo : YONHAP News

Le géant de la messagerie sur mobile Kakao arrive en tête parmi les entreprises où les étudiants souhaitent le plus travailler, pour la deuxième année de suite.D’après le résultat d’un sondage mené par la plateforme d’embauche en ligne, Job Korea, auprès de 1 106 étudiants, le plus grand nombre des sondés, soit 15,3 % de l’ensemble des répondants ont donné cette réponse.Viennent ensuite Samsung Electronics avec 9 % d’avis favorables, suivi du fabricant de produits de beauté Amore Pacific (6,4%), le développeur de jeux en ligne Netmarble (6,3%), la compagnie aérienne Korean Air (5,3%), un autre développeur de jeux virtuels NCSOFT, LG Innotek (3,9%) et enfin Samsung C&T (3,9%).Pour la plus grande part des personnes interrogées, c’est leur intérêt pour le travail proposé qui a motivé le plus leur choix avec 22,6% des réponses positives. Arrivent ensuite le bien-être et l’environnement au travail (22,2 %), la stabilité de l’emploi (20,8%) et le salaire (18,5%).