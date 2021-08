La Corée du Sud se lance dans le développement d’un nouveau modèle de navire d’escorte

Photo : YONHAP News

L'Administration sud-coréenne, chargée des marchés publics de la défense, connue sous le nom de DAPA, a entériné hier trois plans d’envergure.Le premier consiste à développer, par ses propres recherches, un quatrième modèle de navire d’escorte de classe Ulsan dans le cadre du projet « Batch-IV », du nom d’une série d’unités de construction de la même catégorie de navire. « Batch-I » a été lancé en 2006 et s’est achevé dix ans plus tard. Pendant cette période, des vaisseaux de 2 500 tonnes ont été développés et construits.« Batch-IV » vise à remplacer les escorteurs et les patrouilleurs vétustes et à faire l’acquisition de navires plus modernes et performants. Coût de l’opération : 3 510 milliards de wons (2,587 milliards d'euros). Ce budget sera débloqué entre 2023 et 2032.Le deuxième plan approuvé hier prévoit celui-ci de confier à des entreprises privées du secteur de l’armement, et non plus à l’Agence pour le développement de la défense (ADD) le projet d’amélioration des performances des torpilles légères d’attaque. Ce projet nécessitera quelque 430 milliards de wons (317 millions d'euros) entre 2020 et 2036.Enfin, le dernier plan porte sur l’établissement d’un réseau numérique de l’information et de la communication tactiques de l’armée à l’horizon 2025.