JO, jour 13 : les athlètes sud-coréens à fond pour gagner dans les compétitions qui restent

Photo : YONHAP News

Que se passe-t-il ? Pour la troisième journée de suite, la Corée du Sud n’a pas réussi à obtenir de nouvelles médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. En effet, depuis lundi son compteur est resté bloqué à 6 médailles d’or, 4 d’argent et 9 de bronze. Et à l’approche de la clôture de l’événement sportif planétaire, les guerriers de Taegeuk sont à fond pour tenter de monter sur le podium dans les compétitions qui restent.Déception du jour pour commencer : Cho Gwang-hee n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du canoë sprint, K1 200 m hommes. Dans la petite finale qui s’est déroulée ce matin, avec un chrono de 36''440, le kayakiste sud-coréen de 28 ans a terminé cinquième. Cela le place à la 13e place du classement général.Espoir du canoë kayak du pays du Matin clair, l’athlète avait disputé les demi-finales en K1 200 m et en K2 200 m, à Rio en 2016 et il était le seul sud-Coréen à avoir obtenu un billet pour Tokyo dans cette discipline.Pendant ce temps-là, Park In-bee, Ko Jin-young, Kim Sei-young et Kim Hyo-joo ont pris part au 2e tour du golf féminin au Country Club de Kasumigaseki. Cette épreuve se déroule normalement en quatre tours et ce sur quatre jours, mais en raison de la canicule et d’un typhon qui se dirige vers le Japon, des incertitudes règnent.Epreuves à suivre de près à présent vendredi soir. Nous vous le disions hier, les volleyeuses sud-coréennes ont validé leur billet pour les demi-finales. Lors de leur quart de finale qui s’est déroulé mercredi matin à l’Arena d'Ariake, elles se sont imposées contre les Turques 3 à 2. Nous savons désormais le nom de leur adversaire. Il s’agit du Brésil. Kim Yeon-koung et ses coéquipières ambitionnent de faire mieux que leurs aînées aux JO de Montréal de 1976 qui avaient ramené le bronze. Il s’agissait alors de la première médaille olympique de la Corée du Sud dans un sport de ballon.Escalade, pour finir. Seo Chae-hyun s’est qualifiée pour la finale du combiné féminin d’escalade. La grimpeuse de 18 ans rêve de devenir la toute première championne olympique de cette discipline qui a pour la première fois été intégré le programme des JO.Jeune espoir de l’escalade du pays du Matin clair, Seo a fait ses débuts chez les seniors lors de la Coupe du monde de la Fédération internationale de l'escalade sportive en 2019. Cette année-là, elle a raflé quatre médailles d’or en Coupe du monde.