Anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs : Kim Jong-un appelle à améliorer la vie du peuple

Photo : KBS News

Kim Jong-un ambitionne de pallier les manques liés à l'alimentation et au logement de la population nord-coréenne au cours des cinq prochaines années. Il a tenu ce propos lors de son discours de célébration du 76e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, qui tombait hier.Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, le dirigeant en a profité pour appeler à développer les projets du parti en phase avec la nouvelle ère de la construction socialiste. Il a ainsi souligné sa volonté de relancer l’économie nationale et de mener une réforme importante pendant la période du plan quinquennal établi lors du 8e Congrès du parti unique.L’homme fort de Pyongyang a d’ailleurs mis en garde contre les abus des cadres du parti auprès des citoyens, en affirmant qu’ils devraient développer un sens moral et respecter les citoyens.Kim aurait donné ce discours sans précédent probablement pour célébrer le 10e anniversaire de son arrivée au pouvoir, étant donné qu’il a mentionné « l’exploit accompli cette dernière décennie » en début d’allocution.Pourtant, le leader nord-coréen n’a livré aucun message envers Séoul ou Washington ni mentionné l’arme nucléaire.