Le nombre d’employés connaît la hausse la plus importante en 7 ans et demi

Photo : YONHAP News

Le nombre de travailleurs poursuit sa hausse pour le septième mois consécutif. Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le mois dernier, le chiffre a grimpé de 671 000 en glissement annuel pour atteindre 27,7 millions. Il s’agit d’une augmentation jamais observée depuis sept ans et demi malgré la résurgence du COVID-19.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans a progressé d'un point pour s’élever à 61,3 %. Quant au nombre de chômeurs, il a dégringolé de 244 000 pour s’établir à 756 000. Le taux de chômage était de 2,7 %, en recul de 0,9 point. C’est le niveau le plus bas depuis huit ans pour un mois d’octobre.La population inactive a également régressé, de 132 000 personnes, en suivant une courbe descendante depuis sept mois.Par industrie, le secteur de la santé et des services de bien-être a comptabilisé 280 000 travailleurs de plus, et celui du transport et de l'entreposage un accroissement de 163 000. En revanche, le domaine de la vente en gros et au détail et celui des associations et des services à la personne ont perdu respectivement 122 000 et 41 000 effectifs.Toutes les tranches d’âge ont enregistré une progression, sauf les trentenaires.