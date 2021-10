A Washington, Hong Nam-ki s’entretient avec les patrons du FMI et de la Banque mondiale

Photo : YONHAP News

En voyage à Washington pour la réunion des ministres des Finances du G20, le sud-Coréen Hong Nam-ki a été reçu mardi, heure locale, par la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.Leurs discussions étaient tournées naturellement vers l’économie sud-coréenne. Hong a d’abord évoqué le fait que l’institution de Washington a maintenu, pour cette année, sa prévision de croissance de juillet, tandis qu’elle a légèrement revu à la baisse ses pronostics de croissance mondiale, qualifiant cela d’encourageant. Il a ensuite fait savoir que la politique monétaire de son pays se normalisait peu à peu et que le gouvernement comptait élaborer un budget expansionniste en 2022 aussi.Le ministre sud-coréen en a profité pour appeler le FMI à recommander des politiques adaptées à la situation de chaque pays membre. La patronne de l’organisation a alors affiché son entente avec lui, soulignant l'importance d'une approche flexible en fonction de l’environnement économique et financier en évolution très rapide.Hong, qui est aussi le vice-Premier ministre à l’économie, a également rencontré séparément le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpas, et le numéro un de la Banque interaméricaine de développement, Mauricio Claver-Carone.Au cours de son entretien avec le premier, les deux hommes ont échangé sur la mobilisation des sources financières privées en vue d’aider les pays en développement. Et lors de son tête-à-tête avec le second, Mauricio Claver-Carone a souhaité que le pays du Matin clair participe lui aussi à la future augmentation de capital de son institution.