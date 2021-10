Suneung 2021 : le gouvernement dévoile les règles pour prévenir la triche

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Education a annoncé, hier, une série de dispositifs visant à prévenir à la fois les tentatives de fraude et la propagation du COVID-19 lors du prochain « suneung », prévu le 18 novembre.Les candidats à l’équivalent du baccalauréat français devront montrer aux surveillants leur visage en baissant momentanément leur masque. Et comme chaque année, il leur sera interdit de porter tout appareil électronique dans les salles d’examen.Dans cette optique, 24 élèves au maximum seront admis dans une salle qui sera surveillée par deux ou trois observateurs.L’an dernier, un total de 232 cas de violation des règles ont été identifiés au cours de cet examen d'aptitude à l'entrée à l'université.Le ministère de l’Education et les conseils scolaires municipaux projettent de mettre en place, sur leur site web respectif, un « centre de déclaration de triche au suneung » entre le 4 novembre et le jour J.