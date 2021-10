Photo : YONHAP News

En septembre, les prix à l’exportation et à l’importation ont tous deux grimpé par rapport au mois précédent, et ce sous l’effet notamment de la chute du won face au dollar américain et de la hausse des cours du pétrole. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Concrètement, les prix à l’exportation ont progressé de 1 % sur un mois, une tendance qui se poursuit pour le dixième mois de suite. Leur indice a ainsi atteint 114,18, le plus haut depuis juillet 2013.En ce qui concerne les prix à l’importation, ils ont flambé de 2,4 %, également en glissement mensuel. Ils sont montés pour le cinquième mois d’affilée. Leur indice s’est établi à 124,58, du jamais-vu depuis février 2014.