Les importations de vin devancent largement celles de bière

En Corée du Sud, les importations de vin ont bondi de 96,5 % entre janvier et août par rapport à la même période l’an dernier, en atteignant 370,45 millions de dollars. Elles sont presque 2,5 fois plus importantes que celles de bière, qui se sont élevées à 149,78 millions de dollars sur la même période.Jusqu’en 2019, c’était la bière qui occupait la première place parmi les boissons alcoolisés importées. Mais l’an dernier, le vin l’a devancée pour la première fois puisque ses ventes sur le marché sud-coréen ont grimpé de presque 27 %, tandis que celles de bière ont chuté de 20 %.La montée en puissance du vin s’expliquerait par l’installation d’une habitude de boire seul à la maison en raison du COVID-19, une plus large gamme de produits proposée ainsi que l’augmentation du nombre d’amateurs de vin.En termes de provenance, la France arrive en tête avec 116,62 millions de dollars. Arrivent ensuite les Etats-Unis avec 61,04 millions de dollars, le Chili avec 50,78 millions de dollars, l’Espagne avec 28,55 millions de dollars et l’Australie avec 21,73 millions de dollars.