L’envoyé nucléaire sud-coréen plaide pour le rôle « constructif » de la Russie dans la reprise du dialogue

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk, en visite à Moscou, a tenu hier une réunion avec son homologue russe Igor Morgoulov. Ils ont partagé leurs avis sur la situation dans la péninsule coréenne et discuté des mesures de coopération bilatérale pour relancer au plus tôt le processus de paix dans cette région.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Noh a souligné la nécessité de gérer stablement la situation dans la péninsule et l’importance de reprendre rapidement le dialogue avec Pyongyang. Dans la foulée, il a appelé à une coopération « constructive » de Moscou en ce sens.En réponse, Morgoulov a apprécié les efforts déployés par Séoul pour faire avancer le processus de paix en question et réaffirmé la volonté de son pays de s’aligner sur cette initiative. Selon lui, son gouvernement a salué très fort la proposition sud-coréenne de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée, en ce qu’elle pourrait permettre de restaurer la confiance. Et les deux hommes sont ainsi convenus de poursuivre des concertations étroites à plusieurs niveaux.Par ailleurs, on vient d’apprendre que le négociateur nucléaire sud-coréen va rejoindre ses homologues américain et japonais la semaine prochaine à Washington. Noh Kyu-duk, Sung Kim et Funakoshi Takehiro se retrouvent ainsi environ un mois après leur dernier rendez-vous trilatéral en présentiel à Tokyo. Ils ont aussi échangé par téléphone juste après le dernier tir d’un missile hypersonique par Pyongyang, fin septembre dernier.