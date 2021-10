Washington transmet des propositions concrètes à Pyongyang pour la reprise du dialogue

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont fait des propositions spécifiques à la Corée du Nord afin de renouer le dialogue bilatéral, et ils attendent sa réponse en la matière.Le porte-parole du département d’Etat américain a tenu ces propos alors qu’il était interrogé, hier, lors d’un point de presse. Il s’agissait de savoir si Washington a proposé, comme sujet de discussion, une éventuelle levée des sanctions à l’encontre du royaume ermite. Ned Price a préféré donc ne pas y répondre directement.L’officiel américain a affirmé que la diplomatie, y compris les contacts directs, était le moyen le plus efficace pour réaliser l’objectif de la politique nord-coréenne de son pays. Du coup, il a précisé que Washington était prêt à rencontrer Pyongyang sans conditions préalables, qu’il lui a fait des propositions concrètes, et qu’il attendait une réaction positive et une prise de contact de sa part.Price a aussi tenu à préciser qu’une telle démarche ne devrait pas donner l’impression que Washington reste au statut quo. Il a souligné que l'administration Biden s’engageait dans les efforts diplomatiques actifs avec Séoul et Tokyo.Le porte-parole n’a pas manqué d’évoquer les armes nucléaires et les programmes balistiques du pays communiste. Il les a condamnés en ce qu’ils menacent la sécurité collective dont les Etats-Unis discutent avec leurs alliés ou partenaires du monde entier.Pour rappel, le gouvernement américain a achevé, fin avril dernier, l’examen de sa politique nord-coréenne, et elle a proposé au régime de Kim Jong-un de se rencontrer n’importe où, n’importe quand et sans conditions. Depuis, le royaume ermite reste muet.