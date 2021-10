Hong Nam-ki transmet les inquiétudes des fabricants sud-coréens de semi-conducteurs à son homologue américaine

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances a fait état à son homologue américain des préoccupations des fabricants sud-coréens de semi-conducteurs concernant la récente demande des Etats-Unis de partager leurs informations internes.Hong Nam-ki en a fait part lors de son tête-à-tête avec le secrétaire américain au Trésor, Janet Yellen, hier à Washington. En effet, l’administration Biden avait demandé aux fabricants de puces, dont Samsung Electronics, de lui faire parvenir sous 45 jours des données sur les stocks, les commandes et les ventes de leurs produits, lors d’une visioconférence organisée le mois dernier.Les deux ministres ont également échangé sur la taxe numérique, le COVID-19, le changement climatique et les fonds iraniens gelés en Corée du Sud.Le vice-Premier ministre à l’économie a aussi participé, le même jour, à une réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI), un organe consultatif du conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI).Hong a notamment appelé le FMI à formuler des recommandations adaptées à la situation de chaque pays à propos des mesures visant à atténuer la volatilité des flux de capitaux, alors que l'institution financière internationale révise sa position officielle sur ce sujet.