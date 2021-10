La Corée du Sud se prépare à la reprise du tourisme en Europe

Photo : YONHAP News

Un événement de promotion du tourisme en Corée du Sud s'est tenu le week-end dernier en Espagne. C’est la première fois qu’une telle campagne est lancée par Séoul en Europe depuis le début de la pandémie de COVID-19.Dans un quartier animé de Madrid, ont été accrochées des lampes en papier traditionnelles. Les affiches placardées dans la rue permettent de découvrir la culture coréenne grâce à un code QR et proposent un tirage au sort de cadeaux.Un citoyen a affirmé avoir hâte de partir en voyage en profitant de l'allégement des restrictions sanitaires. Et d’après une autre participante, les séries télévisées et la cuisine du pays du Matin clair sont plébiscitées et cette manifestation constitue une bonne occasion d'en savoir plus ce dernier.En effet, l’intérêt pour la Corée du Sud va en grandissant dans cette région sur fond de popularité croissante de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Le gouvernement mise ainsi sur le système de passeport vaccinal et la transition vers la vie avec le coronavirus pour accueillir de nouveau les voyageurs étrangers. Le fait que les pays de l’Union européenne aient déjà unifié leurs certificats de vaccination devrait faciliter la relance des échanges touristiques.L'Office du tourisme coréen (KTO) tente d'attirer les touristes qui souffrent du mal du voyage. Il a récemment employé Son Heung-min, le footballeur sud-coréen qui évolue dans le club anglais de Tottenham Hotspur, pour la publicité au Royaume-Uni.