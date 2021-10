Réunion tripartite des patrons du renseignement de Séoul, Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

Les chefs des agences de renseignement de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont retrouvés aujourd'hui dans une réunion à huis clos à Séoul. Il s'agissait de leur première rencontre tripartite depuis l'investiture du nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida. La dernière remonte à mai dernier, à Tokyo.La directrice du Renseignement national (DNI) des Etats-Unis, Avril Haines, est arrivée hier dans la capitale sud-coréenne pour sa première visite en cinq mois. En mai dernier, elle s'était rendue dans la zone démilitarisée (DMZ) et avait fait une visite de courtoisie au président Moon Jae-in. Son emploi du temps millimétré à Séoul aurait eu pour but d’adresser un message à la Corée du Nord et à la Chine.Le directeur du renseignement du cabinet du Japon, Hiroaki Takizawa, s'est entretenu à huis clos aujourd’hui avec son homologue sud-coréen Park Jie-won.Lors des rencontres bilatérales ou tripartites, les discussions devaient être largement consacrées au partage des dernières informations sur la Corée du Nord, à la dissuasion des Etats-Unis contre la Chine ainsi qu’à la déclaration de la fin de la guerre de Corée, proposée par le président de la République.Par ailleurs, les consultations entre les trois alliés se poursuivent cette semaine à Washington. Les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain s'entretiennent aujourd’hui, avant une réunion tripartite demain avec leur homologue japonais. Ils vont revenir sur les dernières rencontres entre Séoul et Pékin et celles entre Séoul et Moscou. Et ils vont se pencher sur le meilleur engagement visant à ramener Pyongyang à la table des négociations.Selon l’envoyé sud-coréen Noh Kyu-duk, Séoul et Washington sont en dernière phase dans leurs projets de coopération humanitaire pour le royaume ermite.Pendant ce temps, Pyongyang a appelé Séoul à changer d'attitude et critiqué le nouveau gouvernement de Fumio Kishida au Japon.