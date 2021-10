Fukushima : Séoul réitère sa préoccupation à l’égard du risque de déversement des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait part hier de sa vive inquiétude et de son opposition à l’égard du projet du Japon de rejeter dans l'océan les eaux contaminées de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima, après que le nouveau Premier ministre nippon l’a reconfirmé.Fumio Kishida s’est rendu la veille sur place, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Il a alors déclaré aux journalistes « avoir vivement ressenti la nécessité de ne pas traîner en voyant autant de réservoirs d’eaux contaminées ».A ce propos, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a une nouvelle fois évoqué le fait que Tokyo a pris sa décision de les déverser en mer sans consultations suffisantes avec les pays voisins. Et d’ajouter que ces eaux pourraient avoir un impact négatif sur la santé et la sécurité des sud-Coréens ainsi que sur l'environnement marin.Le ministère a également affirmé que Séoul continuerait de transmettre sa préoccupation à l’Archipel et vérifierait le processus de traitement des eaux radioactives de manière transparente et exhaustive, en coopération avec la communauté internationale, en particulier avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Pour rappel, depuis que le Japon a annoncé son projet, le gouvernement sud-coréen continue de lui demander de créer un dispositif de concertations bilatérales en vue de discuter du processus de l’opération. Un expert sud-coréen fait partie de la délégation d’inspection internationale de l’AIEA, mise sur pied en juillet.