Neutralité carbone : Séoul décide de fermer toutes ses centrales à charbon d’ici 2050

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé deux scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ils visent le « zéro émission nette » d’ici l’échéance, un pas de plus par rapport à son précédent objectif fixé à 25,4 millions tonnes d'émissions de CO2 au maximum.La décision a été prise hier lors d’une réunion de la commission dédiée et placée sous l’autorité du président de la République. A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé que la communauté internationale réagissait désormais au changement climatique d’une manière urgente et pressée, précisant que depuis l’accord de Paris sur le climat adopté en 2015, 134 pays se sont engagés pour la neutralité carbone ou se sont déclarés en sa faveur, et la plupart d’entre eux revoient fortement à la hausse leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).Les feuilles de route dévoilées hier prévoient toutes deux la fermeture complète des centrales à charbon à l’horizon 2050. Concrètement, le premier des deux plans vise à suspendre la production à base de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL), tandis que le second permet le maintien du GNL.Les technologies à faible émission de carbone seront introduites dans les filières industrielles afin de diminuer de 80 % les émissions de CO2 par rapport au niveau de 2018. Et dans le secteur des transports, plus de 85 % des véhicules seront remplacés par ceux moins polluants comme les voitures électriques et à hydrogène. Pour y parvenir, l’exécutif a décidé de réduire son empreinte carbone de 40 % par rapport à 2018 d’abord d’ici 2030, contre 26,3 % initialement prévus. Il faudra alors la diminuer de 4,17 % chaque année.Autre piste envisagée, il s'agit des nouvelles énergies renouvelables. Le gouvernement ambitionne de les multiplier par cinq afin de diminuer jusqu’à 44 % les émissions de GES dans la production d’électricité et 14,5 % au maximum dans les secteurs industriels.La professeure Yun Sun-jin de l’université nationale de Séoul, qui co-préside la commission avec le Premier ministre, a déclaré hier que celle-ci élaborerait désormais son plan d’action de manière plus poussée et veillerait minutieusement à son application.