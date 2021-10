La Corée du Nord lance un missile balistique depuis Sinpo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui, vers 10h17, un missile balistique à courte portée en direction de la mer de l’Est, entre la péninsule et l’archipel japonais, et ce depuis Sinpo, sur la côte est du territoire. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées (JCS). L’engin aurait atteint une altitude de 60 km et parcouru une distance de quelque 590 km.Le JCS estime qu’il s’agirait d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS). Il n’exclut pas non plus la possibilité qu’il ait été lancé depuis un sous-marin. Si tel est le cas, c’est la première fois en deux ans que le pays communiste l’a testé. Le dernier essai en date remonte au mois d’octobre 2019. Pyongyang avait alors tiré un MSBS de type Pukguksong-3 depuis une barge submersible.Le tir de ce matin est le deuxième en 19 jours et le huitième depuis le début de l’année. Rien qu’en septembre, le Nord avait effectué ses tirs d’essai balistiques à quatre reprises : deux missiles de croisière les 11 et 12, deux autres missiles balistiques à courte portée lancés depuis un train le 15, un missile hypersonique de type Hwasong-8 le 28 et enfin un nouvel engin sol-air le 30.Le régime de Kim Jong-un accélère le développement d’armes après l’annonce d’un plan quinquennal visant le renforcement de ses capacités de défense nationale lors du huitième congrès du Parti des travailleurs, en janvier.La Cheongwadae a alors convoqué d’urgence son Conseil de sécurité nationale environ une heure après le tir balistique de ce matin. Le chef d’état-major des armées a briefé ses membres sur la situation. Ceux-ci ont alors exprimé leurs profonds regrets, évoquant que le test est intervenu alors que Séoul et les autres capitales concernées multiplient leurs concertations en vue de faire avancer le processus de paix dans la péninsule. Dans le même temps, ils ont souligné que la stabilité dans la péninsule était plus nécessaire que jamais et exhorté Pyongyang à revenir au plus vite à la table des négociations.A noter que les négociateurs nucléaires et les patrons des services secrets sud-coréens, américains et japonais discutent en ce moment des moyens de renouer le dialogue avec l’Etat communiste, respectivement à Washington et à Séoul.