Parlement : la guerre des nerfs se poursuit entre les camps rivaux après l’audit sur les actions du Gyeonggi

Photo : YONHAP News

La guerre des nerfs est à son paroxysme entre le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). En jeu : l’audit parlementaire sur les actions de la province de Gyeonggi, dont le gouverneur Lee Jae-myung est candidat officiel du parti au pouvoir à la présidentielle de mars prochain.Deux commissions permanentes de l’Assemblée nationale doivent mener leur audit. La première, celle de l’intérieur et de la sécurité publique, l’a fait hier au siège de la province en présence de Lee. Les députés devaient le questionner en principe sur les principaux chantiers du Gyeonggi. Cela dit, ils l’ont interrogé presque intégralement sur l’affaire Daejangdong, du nom d’un immense quartier de la ville de Seongnam, située dans la même province, où un important projet de construction de logements avait été lancé en 2015 lorsque Lee en était encore le maire. Ce projet suscite une cascade de soupçons de corruption.L’opposition, en particulier le PPP, a cherché à faire de cette séance l’occasion de s’en prendre au candidat investi du camp d’en face et de lui reprocher d’être lui aussi corrompu par les acteurs privés du projet. La principale force de l’opposition ne semble pas y être parvenue.Un de ses députés est allé jusqu’à accuser Lee d’avoir été lié dans le passé à un réseau mafieux en montrant de fausses photos comme pièces à conviction. De quoi conduire le Minjoo à décider de porter plainte contre lui devant le comité d’éthique de l’Assemblée.De son côté, le PPP fustige la majorité présidentielle pour n’avoir fait que défendre le gouverneur qui, selon lui, a cherché chicane à ses élus tout au long de l’audit d’hier.