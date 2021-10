COVID-19 : le nombre de nouveaux cas positifs recule pour la 2e semaine consécutive

Photo : YONHAP News

L’épidémie de COVID-19 semble ralentir. Le nombre de nouveaux cas positifs recule pour la deuxième semaine consécutive, selon les données établies par le centre de gestion de crise.Sur les sept derniers jours, 1 562 contaminations en moyenne ont été répertoriées par jour, en baisse d’environ 20 % en une semaine : 18 % dans la région métropolitaine de Séoul et 28 % dans les autres provinces. Et cette semaine, le bilan quotidien reste inférieur à 1 100 cas : 1 050 lundi et 1 073 aujourd’hui.Le gouvernement estime que cette situation laisse un espoir et souligne d’emblée que la période d’une dizaine de jours jusqu’à la fin du mois sera cruciale pour accélérer la lutte contre le virus. Le Premier ministre a affirmé que la Corée du Sud ne pourrait faire un premier pas vers un retour progressif à la vie normale que lorsque son combat contre l’épidémie sera mené de manière stable jusqu’à la semaine prochaine.Du coup, le gouvernement a fermement demandé à la KCTU, la première centrale syndicale du pays, de retirer son appel à la grève générale prévue demain. Son chef Kim Boo-kyum a martelé que la manifestation n’aiderait en rien à la sécurité des citoyens dans cette dernière étape vers le retour à la normale.Du côté de la campagne de vaccination, 65,9 % des habitants ont désormais reçu les deux injections et 78,8 % au moins une première dose. L’exécutif prévoit que le taux de vaccination complète dépassera son objectif de 70 % à la fin de la semaine.