La Maison blanche condamne le nouveau tir de missile nord-coréen

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a condamné le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique, en le qualifiant de « violation des résolutions concernées du Conseil de sécurité de l’Onu » et de « menace pour la région ».Lors d’un point de presse hier, sa porte-parole a alors reconfirmé l’engagement « inébranlable » de son pays à défendre ses deux principaux alliés asiatiques, la Corée du Sud et le Japon. Dans le même temps, Jen Psaki a une nouvelle fois appelé Pyongyang à s’abstenir de toute nouvelle provocation et à rouvrir le dialogue. Et de souligner que la position de l’administration Biden reste inchangée pour rencontrer des responsables nord-coréens n’importe où et à tout moment, sans condition préalable.Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais, réunis à Washington, ont eux aussi exprimé unanimement leur préoccupation à l’égard du nouveau tir d’essai balistique de Pyongyang et préconisé de reprendre le dialogue au plus vite. Autrement dit, les trois pays se sont mis d’accord pour observer de près la situation et pour continuer à travailler main dans la main pour remettre sur les rails rapidement le processus de paix dans la péninsule.A Séoul, un haut responsable gouvernemental a expliqué que si le régime communiste poursuivait ses tirs de missile balistique, le processus de dénucléarisation pourrait être compliqué, mais que cela n’aurait pas de conséquences sur le principe cadre, selon lequel il faudra trouver une solution par le dialogue et l’engagement.