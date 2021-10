La KCTU lance une grève générale contre les inégalités

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, la KCTU a organisé aujourd’hui une nouvelle grève générale pour demander de résoudre la précarité et les inégalités aggravées par la pandémie de coronavirus.La première centrale syndicale de Corée du Sud présente les enjeux de cette mobilisation. Il s’agit notamment d’éliminer la discrimination à l’égard des entreprises de moins de cinq salariés, d’y supprimer les contrats de travail à durée déterminée (CDD) et de garantir à tous les travailleurs le droit syndical.Si la confédération estime que quelque 500 000 personnes, soit à peu près la moitié de ses adhérents, suivront le mouvement, leur nombre pourrait être plus faible que prévu.Dans l’après-midi, de grandes manifestations doivent avoir lieu simultanément dans 14 villes de tout le pays, dont Séoul, alors que tous les rassemblements sont interdits en particulier dans la capitale, par peur de la propagation du virus.Le gouvernement projette d’y réagir fermement. La police envisage de bloquer l’accès même aux lieux des manifestations et de renforcer à la fois le contrôle sur la violation des consignes anti-COVID.Les commerces, en particulier les mini-entrepreneurs, expriment eux aussi leur inquiétude, craignant que cette action collective ne perturbe la transition en préparation vers un retour progressif à la vie normale.