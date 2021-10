La Corée du Sud lance aujourd’hui la première fusée spatiale de sa propre conception

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'apprête à lancer, cet après-midi, la première fusée spatiale développée avec sa propre technologie.Le lancement du Korea Space Launch Vehicle-2 (KSLV-2), aussi appelé Nuri, est prévu aux alentours de 16h depuis le centre spatial de Naro à Goheung, une ville située à 473 km au sud de Séoul.L'heure exacte sera fixée une heure et demie avant le tir, en fonction des conditions météorologiques au sol, de la vitesse du vent à une altitude de dix kilomètres et du risque de collision avec des objets spatiaux.Nuri est une fusée à trois étages capable de placer un satellite de 1,5 tonne sur une orbite terrestre basse de 600 à 800 km. Elle devrait mettre 16 minutes et sept secondes depuis le décollage pour entrer en orbite.Si cette opération est couronnée de succès, le pays du Matin clair deviendra le septième Etat au monde doté de capacités autonomes pour lancer un satellite depuis son propre sol.