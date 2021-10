AIEA : Pyongyang développe toutes ses activités nucléaires possibles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est parvenue à perfectionner ses activités nucléaires et à les élargir géographiquement par rapport à 2009, l’année où l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dû interrompre son inspection sur place. C’est ce qu’a affirmé, jeudi, le directeur général de l'AIEA lors d’un webinaire organisé par le think tank américain The Stimson Centre.Rafael Grossi a préféré, en tant qu’expert, ne pas avancer une hypothèse sur la capacité de traitement atomique du pays communiste. Toutefois, il a fait savoir que son programme nucléaire n’était plus un simple « composé », mais qu’il allait bien au-delà, ce qui constitue une grande source d’inquiétude. Il a ainsi souligné que son agence devrait se tenir prête à relever un grand défi d'autant plus qu'elle serait amenée à déployer d’énormes efforts en termes de vérification et de protection, en cas de son retour sur le sol nord-coréen pour la reprise de ses activités.Interrogé sur la prochaine étape que Pyongyang pourrait engager, Rafael Grossi a répondu que celui-ci pourrait oeuvrer sur tous les domaines possibles et inimaginables : le redémarrage du réacteur sur le site nucléaire principal de Yongbyon, l’extraction de plutonium et l’enrichissement d’uranium et la reprise des activités dans d’autres installations.Par ailleurs, le numéro un de l’agence de Vienne a salué les efforts des Etats-Unis pour renouer le dialogue avec la Corée du Nord comme il l'avait constaté lors de sa récente rencontre avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.Enfin, Grossi s’est dit le plus préoccupé par l'absence de toute démarche démocratique dans le royaume ermite. Selon lui, il sera possible de progresser dans le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne si on arrive à y faire installer la paix et réduire les tensions.