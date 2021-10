Le secteur du tourisme repart en douceur

Photo : YONHAP News

Le secteur touristique reprend doucement des couleurs. Les agences de voyage, dont la majorité des employés étaient en arrêt de travail sur fond de pandémie de COVID-19, se réjouissent d’une recrudescence des demandes et des réservations de clients.Les destinations que les sud-Coréens vaccinés peuvent visiter sans se soumettre à la quarantaine sont désormais nombreuses : l’Amérique du Nord, Guam, Saipan, une vingtaine de pays européens, et le Moyen-Orient. Pour Saipan, dont le gouvernement subventionne les frais de voyage, les compagnies aériennes sud-coréennes envisagent d'ouvrir de nouveaux vols vers cette île de l'ouest du Pacifique.Selon un tour-opérateur, étant donné que les pays d’Asie du Sud concentrent les destinations les plus plébiscitées par les sud-Coréens, la reprise du secteur devrait s’accélérer, une fois leurs frontières rouvertes.Dans ce contexte, l'Office du tourisme coréen (KTO) a récemment dévoilé une vidéo de promotion du tourisme dans le pays du Matin clair mettant en scène le footballeur Son Heung-min, qui évolue dans le club anglais de Tottenham Hotspur. Et en début de mois, des responsables de grands voyagistes américains sont venus dans le pays pour discuter du développement des produits touristiques avec le gouvernement sud-coréen. C’est un fait rarissime.En effet, grâce à l’essor de la hallyu, la vague culturelle coréenne propulsée par BTS, le film oscarisé « Parasite » ou encore la série Netflix « Squid Game », la Corée du Sud a émergé comme une nouvelle destination à découvrir.D’autre part, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le KTO prévoient d’offrir des espaces de « coworking » aux agences de voyage de petite et moyenne taille et de soutenir la mise en place d’une infrastructure numérique du secteur.