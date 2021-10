Le gouvernement dévoile une nouvelle stratégie pour « vivre avec le COVID-19 »

Photo : YONHAP News

Les grandes lignes d’un nouveau plan sanitaire du gouvernement pour le retour à la vie normale ont été dévoilées cet après-midi.Le système de distanciation sociale à quatre niveaux, basé sur le nombre de personnes contaminées dans chaque région, sera aboli à la fin de ce mois-ci. A la place, les restrictions seront allégées en trois étapes. Tout d’abord, le couvre-feu des établissements accueillant du public sera supprimé le mois prochain, et les événements de grande ampleur seront autorisés dès la mi-décembre. Enfin, fin janvier, les contraintes sur les rassemblements privés seront levées.Plus précisément, à compter de la semaine prochaine, les cafés, les restaurants, les académies et les cybercafés pourront ouvrir leurs portes tout comme avant l’épidémie. Les rassemblements privés seront autorisés jusqu’à dix personnes, vaccinées ou non. Toutefois, s’ils ont lieu dans un restaurant ou un café, le nombre d'individus non vaccinés restera limité.Les karaokés, les bains publics et les salles de sport pourront également accueillir les clients sans limite de temps, mais seuls les citoyens ayant accompli leur schéma vaccinal et ceux qui ont été testés négatifs pourront les fréquenter.Dans les cinémas et les stades de baseball, les spectateurs vaccinés pourront manger dans une zone réservée. Quant aux bars, ils pourront rester ouverts jusqu’à minuit pour les vaccinés et ceux qui ont passé un test de dépistage.Le gouvernement recueillera les opinions d’experts et du public avant de dévoiler le schéma final vendredi.La Corée du Sud a enregistré 1 190 nouvelles contaminations au COVID-19 ces dernières 24 heures. Le chiffre a baissé de 230 en un jour mais se maintient au-dessus des 1 000 depuis 111 jours. Le taux de vaccination complète s'est établi à 70,1 %. La proportion de ceux qui ont reçu la première dose frôle 80 %.