Le volume commercial annuel atteint les 1 000 milliards de dollars dans le plus court laps de temps

Le montant cumulé des échanges commerciaux de l’année a dépassé les 1 000 milliards de dollars cet après-midi, à 13h53 plus exactement, ont annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur et l’Administration des douanes. C’est la première fois qu’il a franchi cette barre en octobre. Le dernier record date du 16 novembre 2018, 21 jours plus tard que cette année.Les exportations ont totalisé 512,2 milliards de dollars et les importations 487,8 milliards de dollars. Si le pays parvient à expédier ses produits au même rythme, leur montant cumulé atteindra un record historique en 2021.Les biens les plus exportés cette année sont dans l’ordre les semi-conducteurs, les produits pétrochimiques, les machineries et les automobiles. A noter aussi que les PME et les entreprises de taille intermédiaire ont réussi à vendre hors des frontières une quantité beaucoup plus importante que les années précédentes. Leurs exportations se sont élevées à 85,3 milliards de dollars entre janvier et septembre. C’est du jamais-vu.La Corée du Sud avait affiché un volume commercial supérieur à 1 000 milliards de dollars à sept reprises entre 2011 et 2014 et sur la période de 2017 à 2019. L’an dernier, le montant est retombé à 980 milliards de dollars sous l’effet de la pandémie de coronavirus.Cette année, le pays s’est hissé au huitième rang mondial en juillet en termes de ce volume, tandis qu’il restait à la neuvième position depuis 2009, sauf en 2012.