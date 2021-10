Blanchiment d’argent : la Corée du Nord sur la liste noire du GAFI pour la 11e année consécutive

Photo : YONHAP News

Pour la 11e année de suite depuis 2011, la Corée du Nord est classée par le Groupe d’action financière (GAFI) sur sa liste dite noire des pays absolument pas coopératifs en matière de blanchiment d’argent. C’est ce que nous ont appris hier les autorités sud-coréennes de régulation financière.La décision a été prise au cours d’une nouvelle assemblée générale de l’organisme international, qui a récemment eu lieu à Paris, où il est basé.A chaque réunion, le GAFI effectue son évaluation de l’application des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et publie en même temps ses listes noire et grise. A ce jour, la première ne compte que Pyongyang et Téhéran, et la seconde regroupe un total de 23 Etats jugés insuffisamment combatifs. Parmi eux, la Jordanie, le Mali et la Turquie. Ces trois pays ont rejoint la liste cette année.Si une nation est inscrite sur la liste noire, ses transactions financières avec les membres du GAFI sont pratiquement suspendues.