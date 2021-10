COVID-19 : l’inquiétude grandit à l'approche d'Halloween

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 1 952 nouveaux cas de COVID-19 hier, un bilan en hausse de 686 sur une journée.Le gouvernement a affirmé que leur nombre, en baisse pendant les trois dernières semaines, repartait à la hausse cette semaine. Les autorités sanitaires redoutent le non-respect des consignes sanitaires lors de la fête d'Halloween, qui tombe ce week-end.Pendant ce temps, les dernières concertations sont en cours avant la transition vers un retour progressif à la vie normale lundi prochain. Le comité dédié doit se réunir cet après-midi pour la troisième fois. Il fera alors le point sur les résultats des discussions de ses membres pour les transmettre au gouvernement. Celui-ci dévoilera vendredi son plan d’action final après avoir procédé à un examen de ces propositions avec les ministères concernés et les collectivités locales.L’exécutif estime que le nombre de contaminations supplémentaires et celui de patients souffrant d’une forme grave de la maladie progresseront après la transition et en raison du climat hivernal. Du coup, il exhorte les non-vaccinés à se faire inoculer le sérum sans plus tarder.