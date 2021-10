Mort de Roh Tae-woo : des funérailles nationales le 30 octobre

Photo : YONHAP News

Un deuil national de cinq jours a été décrété en hommage à l’ex-président de la République Roh Tae-woo, décédé hier à l’âge de 89 ans. La décision a été prise aujourd’hui par le gouvernement en conseil des ministres.Le Premier ministre, qui l’a présidé, a tenu à évoquer le fait que l’ancien chef de l’Etat a dirigé, sous sa présidence, nombre d’actions qui ont permis à son pays de se développer davantage. Kim Boo-kyum lui a également rendu hommage et exprimé son soutien à sa famille. Il a ensuite demandé aux ministères concernés par ses funérailles de les préparer minutieusement. La cérémonie aura lieu ce samedi.Selon la loi concernée, les présidents de la République, anciens ou actuels, ont droit à des funérailles nationales. Le texte ne fait pourtant pas état des procédures à suivre dans le cas où ils ont commis de graves crimes pendant leur mandat.Beaucoup s’interrogeaient alors sur la possibilité d’organiser des obsèques nationales pour celui qui fut chef de l’Etat de 1988 à 1993 et condamné à de la prison ferme. Il s’agirait donc d’une décision politique qui reflète les avis du président en exercice.Dans ce contexte, ce dernier a réagi au décès de Roh par la voix de la porte-parole de la Maison bleue. Selon Park Kyung-mee, Moon Jae-in a salué les fruits de son administration, dont l’organisation des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et sa politique nord-coréenne, tout en pointant du doigt un nombre non négligeable de fautes, à commencer par le coup d’Etat du 12 décembre 1979 et la répression sanglante du soulèvement de Gwangju pour la démocratisation l’année suivante.La dépouille de Roh Tae-woo ne pourra pas être inhumée au cimetière national, contrairement à la plupart des autres dirigeants éteints.