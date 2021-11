Une plate-forme flottante de GNL prête à partir pour le Mozambique

Photo : YONHAP News

Une cérémonie d’inauguration d’une nouvelle installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) s’est tenue aujourd’hui sur l'île de Geoje, située à l'extrême sud-est de la péninsule. Construite par la société sud-coréenne Samsung Heavy Industries, elle partira demain pour le Mozambique.Le président de la République qui y a assisté, a déclaré que cette installation contribuerait considérablement à la transition du monde vers la neutralité carbone. Pour Moon Jae-in, le gaz naturel liquéfié (GNL) s’impose comme une nouvelle source d’énergie qui pourrait remplacer le charbon et le pétrole du fait qu’il émet moins de carbone et dégénère une haute efficacité énergétique.Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, en visite de trois jours en Corée du Sud, a exprimé l'espoir que ce projet ouvrirait la voie à une coopération renforcée entre les deux pays.Le FLNG est une usine mobile flottante qui se déplace sur des gisements situés en mer. Il extrait et purifie le gaz naturel et le transforme en GNL tout en restant immobile sur l’eau.La nouvelle plate-forme baptisée « Coral-Sul » participera à un projet de champ de gaz du Mozambique. Elle produira du GNL à partir de 2022 dans la zone 4 de cette initiative dont la société nationale du gaz (KOGAS) détient 10 % de la part.Le volume produit chaque année s’établira à 3,4 millions de tonnes, l’équivalent de 8,5 % de la consommation annuelle du pays du Matin clair.La Maison bleue s’attend à ce que cette installation permette de renforcer la collaboration entre Séoul et Maputo dans la construction navale et des usines ainsi que d’élargir sa diplomatie avec les pays africains.« Coral-Sul » est le deuxième plus grand des quatre FLNG au monde qui ont été tous bâtis par des entreprises sud-coréennes, Samsung Heavy Industries ou Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.