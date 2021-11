Un capteur d’environnement sud-coréen sera chargé sur un atterrisseur lunaire de NASA qui sera lancé en 2024

Photo : YONHAP News

Le moniteur d’environnement spatial lunaire (LUSEM), développé par la Corée du Sud sera chargé sur l’atterrisseur lunaire sans astronaute de la NASA dont le lancement est prévu en 2024.C’est ce qu’a fait savoir, hier, le ministère des Sciences et des TIC et l’Institut national d’astronomie et des sciences spatiales (KASI) en se référant à l’annonce faite la veille par l’agence spatiale américaine sur son site web.Plus précisément, il s’agit du premier projet de coopération entre les deux pays qui s’inscrit dans le cadre de l’« accord d’Artémis », signé en mai dernier. Il s’agit d’un programme international d’exploration spatial dirigé par Washington.L’appareil, que le KASI et l’équipe du professeur Shin Jong-ho de l’université Kyung Hee est en développement, est capable de détecter les particules à haute énergie sur la surface de la lune.Les chercheurs sud-coréens ont achevé la fabrication du prototype du capteur. Il leur reste désormais à réaliser des modèles qui seront soumis à la certification et au lancement effectif dans l’espace.