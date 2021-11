Les Etats-Unis représentent plus de 15 % des exportations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

La part des Etats-Unis dans l’ensemble des exportations sud-coréennes a franchi la barre des 15 % pour la première fois depuis 2004.Selon la Fédération des industries coréennes (FKI), les ventes à destination des USA de cette année, à savoir jusqu’à octobre dernier, ont bondi de 31 % en glissement annuel. Le volume de ces cinq dernières années a, quant à lui, augmenté de 17,9 % par rapport à la période entre 2012 et 2016.Par contre, la proportion de la Chine qui s’est élevée jusqu’à 26,8 % en 2018, a régressé à 25,2 %. Ce phénomène s’expliquerait par la baisse de la demande des entreprises chinoises pour les mémoires à semi-conducteurs « made in Korea », car les importations mondiales des produits de l'empire du Milieu ont reculé. La cause, les mesures restrictives de Washington.Du côté du pays de l’Oncle Sam, les puces électroniques, les supports de stockage informatique et l’accumulateur électrique ont connu une hausse en profitant de l’essor de l’économie sans contact sur fond de COVID-19. L’accroissement de la demande pour les batteries des véhicules électriques suite à la politique verte de l’administration de Joe Biden en est également un facteur.En ce qui concerne les investissements directs envers ces deux pays, le montant à destination des Etats-Unis est monté en flèche, de 75,1 % entre 2017 et 2020 comparé à la période de 2013 à 2016. En revanche, celui vers l’empire du Milieu n’a progressé que de 23,5 %. Les Etats-Unis constituent ainsi le premier pays d’investissement de la Corée du Sud depuis 2017.