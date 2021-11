Les administrations publiques prévoient d’exécuter un budget record avant la fin 2021

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a tenu hier une nouvelle réunion par visioconférence pour faire le point sur les dépenses publiques des différentes administrations.Les trois principaux acteurs budgétaires s’étaient fixés comme objectif d’exécuter les dépenses de l’ordre de 1 123 000 milliards de wons, soit environ 850 milliards d’euros d’ici la fin de l’année : 602 000 milliards pour le gouvernement central, 440 000 milliards pour les collectivités locales et 81 000 milliards de wons pour l’éducation. Au 19 novembre, leur exécution du budget a atteint respectivement 86 %, 77 % et 83 %.Or, au cours de cette conférence, il a été décidé de dépenser un maximum de crédits restants avant la fin décembre, et ce afin de soutenir la tendance haussière de demande intérieure.Conformément à cette décision, les administrations centrale et locale débloqueront chacune 74 000 milliards et 41 000 milliards de wons. Et les dépenses en éducation s’élèveront à 8 600 milliards de wons, un record historique.Autres mesures prises. Il s’agit cette fois de faciliter l’accès des PME aux marchés publics et de redoubler de surveillance sur les principales matières premières, comme le fer ou la solution aqueuse d’urée, utilisées pour les travaux publics.