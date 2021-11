Le gouvernement cherche à trancher sur la question des « chiens comestibles »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a discuté, aujourd’hui, au cours d’une réunion, de l’orientation à prendre en vue du débat sur la fin de la comestibilité du chien. Le Premier ministre a indiqué qu’il s’agissait d’un problème soulevé depuis les Jeux Olympiques de Séoul de 1988, il y a plus de 30 ans.Kim Boo-kyum a également ajouté qu’il était temps d’engager des consultations sur ce sujet alors que la cause animale devient un thème important pour les sud-Coréens. Cela se confirme par le bond du nombre de foyers élevant des animaux de compagnie. Selon lui, de plus en plus de voix s’élèvent contre la pratique de manger de la viande canine.Dans cette optique, l’exécutif a décidé de trouver un consensus social à travers la mise en place d’un organe de consultation public-privé. En parallèle, il envisage d’améliorer l’ensemble du système concerné, actuellement au point mort.Le chef du gouvernement a demandé, aux ministres concernés, de refléter différentes opinions au cours de ce débat et d’assurer l’équité et la transparence de ce processus.Avant cela, en septembre, le président Moon Jae-in avait fait part, lui, de sa volonté de faire examiner une éventuelle interdiction de cette pratique. Ainsi, le cabinet du Premier ministre avait déjà lancé, un mois après, les consultations avec les principaux acteurs afin de prendre des décisions en ce sens, tout en se basant sur le consensus des citoyens.