La BOK relève son taux directeur à 1 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a relevé aujourd'hui son taux directeur de 0,75 % à 1 %. Il s’agit d’une hausse supplémentaire survenue après celle de 0,25 point effectuée en août. Ainsi, l’ère « zéro taux d’intérêt » a pris fin au bout d’un an et huit mois, amorcée par deux baisses importantes effectuées en mars et en mai de l’année dernière.La BOK a pris cette décision en jugeant que l’économie sud-coréenne a récemment enregistré une croissance assez solide. La pression inflationniste a également motivé ce relèvement. Les indices à la consommation ont grimpé de 3,2 % le mois dernier en un an et l’inflation attendue a également frôlée les 3 %.Dans ce contexte, la banque centrale sud-coréenne a également révisé à la hausse ses prévisions du taux de l’augmentation des prix à la consommation de 2,1 % actuellement à 2,3 %.En parallèle, le « déséquilibre financier », tel que l’accroissement de l’endettement des ménages aurait influencé cette décision. En effet, ce dernier a atteint, à la fin du troisième trimestre, 1 844 milliards de wons, une somme équivalent à 1 milliard 380 millions d'euros, en atteignant son plus haut niveau.Et comme les banques commerciales lui emboîteront le pas, la hausse de ces taux d’intérêt de leurs produits de prêt devrait s’accélérer en alourdissant davantage les fardeaux de la dette des ménages.En même temps, la BOK a maintenu ses prévisions pour la croissance économique du pays à 4 % comme en août dernier, en espérant une forte reprise de la consommation civile grâce aux exportations et aux investissements.